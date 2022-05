Anche oggi manifestazione a Genova contro il governo Draghi

Anche questa settimana, presidio e manifestazione contro il “governi dei migliori”, il governo Draghi.

Ad organizzarlo per l’ennesimo sabato di fila, Libera Piazza Genova, insieme ad altre associazioni e comitati.

Il tutto avviene dopo una settimana di presidi in alcuni punti di Genova: in centro in via Fiasella (mercoledì 4 maggio) e via San Vincenzo (giovedì 5 maggio) e a Genova Nervi in piazza Duca degli Abruzzi, ieri, venerdì 6 maggio.

Oggi, in piazza De Ferrari a partire dalle 15 si sono dati un nuovo appuntamento. In piazza parleranno la senatrice Bianca Granato; il professore sospeso Roberto Colombo e la cittadina Cinzia da Ros.

Alle 16.30 avverrà la partenza del corteo che attraverserà via XXV aprile, piazza Fontane Marose, via Interiano, piazza Portello, Galleria Garibaldi, piazza della Nunziata, via Gramsci e terminerà al Porto Antico in Calata Marinetta.