Spezia, Gyasi: emozionante segnare sotto la Curva Ferrovia

Ha parlato ai microfoni della stampa uno dei marcatori di giornata, Emmanuel Gyasi, che sotto la curva Ferrovia ha segnato il gol del momentaneo 2-0 delle Aquile.

“Questa stagione per me è importante perché abbiamo bisogno di riconfermarci. Siamo un gruppo giovane, tanti nuovi giocatori e un nuovo mister, dobbiamo essere sempre concentrati e dimostrare di poter restare in Serie A.

Il nostro pubblico ci regala tantissima energia, ci spinge sempre a dare il massimo, tornare a segnare sotto la curva Ferrovia è stata un’emozione incredibile.

Ci tenevamo tantissimo a questa partita, i tre punti per noi erano fondamentali e dispiace non essere riusciti a portarli a casa. Abbiamo dato il massimo, tutti quanti, contro una grandissima squadra, ma ci sono certe situazioni in cui dobbiamo essere più cattivi. Raspadori è stato molto bravo, ma dopo il primo gol dovevamo stare più attenti ed evitare il secondo.

Ci aspettano tante partite molto ravvicinate, penso che dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto oggi, con questa grinta e questo spirito di squadra, ascoltando il mister e cercando di dare il massimo, solo così potremo chiudere al meglio questo girone di andata.”