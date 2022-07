Mercato Genoa, si guarda in Austria per la trequarti

Il Genoa, sempre più vicino in chiave mercato a chiudere la trattativa per Dragusin, sarebbe in cerca di un calciatore di qualità da regalare al tecnico Alexander Blessin per rinforzare il reparto offensivo.

Il nome che la dirigenza starebbe valutando sembra essere quello di Muhammed-Cham Saracevic. Il classe 2000 è di proprietà del Clermont, ma è nel Lustenau che si è messo in mostra totalizzando 15 gol e 11 assist, aiutando il club a guadagnarsi la promozione in prima divisione. La sua valutazione di circa 1 milione di euro non sembrerebbe rappresentare un problema per il general manager Johannes Spors che lo vuole in Liguria.