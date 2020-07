Spezia, frattura scomposta del setto nasale per Capradossi

La trasferta di Frosinone non ha lasciato solamente l’amaro in bocca per il ko subito: lo Spezia perde per infortunio un elemento fondamentale.

“Lo Spezia Calcio comunica che il difensore Elio Capradossi, in seguito ad uno scontro di gioco avvenuto nel corso del secondo tempo della sfida esterna con il Frosinone, ha riportato una frattura scomposta delle ossa nasali con deviazione del setto.

Il calciatore, dopo aver effettuato un primo esame diagnostico nella serata di ieri, è stato visitato questo pomeriggio dal Dott. Giorgio Ferrari, primario del reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale Sant’Andrea, e verrà sottoposto ad intervento di riduzione della frattura nella mattinata di lunedì”.