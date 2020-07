Frosinone-Spezia, Italiano: Nulla è ancora perduto

Al termine della gara dello Stirpe, come di consueto, è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

“E’ stata una partita che ha avuto due atteggiamenti diversi: ad inizio gara non abbiamo approcciato bene, loro sono stati bravi ad aggredirci, a toglierci le nostre fonti di gioco, facendoci soffrire. Non è stato uno dei primi tempi migliori, per fortuna poi nella seconda frazione abbiamo preso in mano la partita, gestendola bene, ma ancora una volta non siamo stati attenti in marcatura.

Torniamo a casa con zero punti, ma ora dobbiamo pensare solo ad archiviare anche questa, perché siamo a 5 punti dalla Serie A a sei giornate dalla fine: restiamo concentrati e non molliamo.

Penso che entrambi i gol fossero evitabili, purtroppo dispiace perché durante la settimana lavoriamo su queste situazioni, ma ciò significa che dobbiamo prestare ancora più attenzione. Ripeto, io non faccio drammi, essere così in alto a questo punto della stagione significa che siamo ancora in lotta per le primissime posizioni, nulla è perduto, dobbiamo senza dubbio crederci fino alla fine del campionato.

Per essere un adattato a quel ruolo penso che Nzola non abbia fatto male, purtroppo a noi oggi mancano diverse pedine importanti, quelle che ci creano superiorità numerica davanti e che ci danno grande pericolosità in fase offensiva. L’ho detto anche ai ragazzi, da ora in poi è opportuno ragionare sui punti che mancano. I punti ancora a disposizione sono molti e penso che non dobbiamo darci per vinti, la strada è ancora lunga e dovremo dare del nostro meglio per non avere dei rimpianti a fine stagione”.