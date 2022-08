Spezia-Empoli 1-0, Nzola regala i primi tre punti alle Aquile

Vittoria dello Spezia di Gotti, che trova la prima vittoria all’esordio stagionale in A nella sua storia.

L’Empoli è battuto al termine di una gara equilibrata, decisa da un lancio per Nzola che in campo aperto non perdona. Per la squadra di Zanetti, che ha cercato il pari fino all’ultimo minuto, occasioni per Destro, Lammers e Bajrami.

Spezia-Empoli 1-0 (primo tempo 1-0)

Marcatore: 36’ Nzola

Assist: 36’ Bastoni

Spezia (3-5-2): Dragowski, Caldara, Kiwior, Nikolaou, Gyasi (30’ st Strelec), Agudelo (46′ st Ellertson), Bourabia (46′ st Sala), Bastoni, Reca (30’ st Holm), Verde (15’ st Ekdal), Nzola. All. Gotti.

Empoli: (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Henderson (8’ st Cambiaghi), Marin, Bandinelli (43’ st Fazzini), Bajrami, Destro (27’ st Satriano), Lammers. All. Zanetti.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Ammoniti: 4’ Gyasi (S), 14’ Henderson (E), 15’ st Reca (S)