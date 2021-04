Spezia-Crotone, Italiano: Vittoria frutto del gruppo

Lo Spezia batte in rimonta il Crotone e vola a 32 punti in classifica. Al termine della gara è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi: “Questa è una vittoria di un gruppo che ha capito che in questa categoria non si può mai mollare, oggi non è stata una grandissima gara dal punto di vista della qualità da parte nostra, ma abbiamo dimostrato tanto orgoglio e determinazione.

Nei minuti finali il gruppo è venuto fuori e siamo riusciti a vincere una gara che nell’arco del campionato può fare la differenza. Non è semplice giocare quando trovi uno sbarramento difensivo come quello del Crotone, poi loro hanno preparato la gara bene, impostandola sulla ripartenza, proprio perché hanno giocatori molto veloci. Sapevamo di andare incontro a queste difficoltà, però son dinamiche di partite in cui c’è molta attenzione e in cui il risultato è fondamentale da raggiungere: a volte si può anche essere meno belli se poi si vincono le partite.

Oggi era una partita importante per noi, perché in questo momento i tre punti sono oro colato, a maggior ragione del fatto che il Crotone è una della concorrenti per la lotta salvezza. Era una partita troppo importante per entrambe le squadre, noi siamo riusciti ad imporci portando a casa i tre punti.

Verde ha una tecnica fuori dal normale, ha un mancino educatissimo, in più vede anche la porta quindi davvero devo fargli i complimenti. Quando si trova negli ultimi metri, in questo momento, è davvero letale: ha segnato un gol bellissimo a Roma, oggi si è ripetuto e penso che per lui sia davvero tutto meritato”.