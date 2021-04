Match winner della sfida con il Crotone, Martin Erlic si racconta ai microfoni della stampa al termine della sfida.

“Nel finale sono rimasto in campo anche perchè non c’erano più cambi, ho stretto i denti dopo un problema alla caviglia e per fortuna è andata benissimo.

Sul gol di Maggiore sono riuscito a passare la sfera nel modo giusto dopo il cross di Marchizza e per fortuna Giulio ha concluso nel migliore dei modi, trovando un pareggio fondamentale. Per fortuna qualche minuto dopo sono riuscito anche a siglare la rete del 3-2: non faccio tanti gol, ma quando arrivano reti come questa è tutto ancora più bello.

Il Crotone ha fatto un’ottima partita, non è stata una gara facile, ma abbiamo creduto fino alla fine di poter trovare tre punti fondamentali in chiave salvezza e siamo stati bravi a non disunirci; è arrivata una vittoria bellissima che dedichiamo a tutti i nostri tifosi e alla città, perchè anche oggi ci hanno fatto sentire il proprio affetto.

In Serie A non esistono gare semplici, questa vittoria ci infonde grande fiducia in vista delle ultime otto gare di campionato”.

