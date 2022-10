Spezia-Cremonese, statistiche della sfida del Picco

Spezia e Cremonese non si sono mai affrontate in Serie A, mentre in Serie B vantano ben 24 precedenti: 11 vittorie dei liguri, otto dei lombardi e cinque pareggi, tra cui quello dell’ultimo confronto (0-0, il 24 luglio 2020, a Cremona).

Lo Spezia ha vinto 11 partite contro la Cremonese in Serie B: soltanto contro Livorno e Brescia conta più successi (12) nel campionato cadetto. Lo Spezia ha perso solo due delle 11 partite (5V, 4N) giocate contro una squadra neopromossa in Serie A, tra le quali la più recente contro il Monza (0-2); i liguri non hanno mai subito due sconfitte consecutive contro queste avversarie nella competizione. Lo Spezia sarà la 36ª squadra affrontata dalla Cremonese in Serie A. I grigiorossi hanno vinto la prima partita contro un nuovo avversario nella massima serie solo in quattro occasioni (8N, 23P): la più recente nel dicembre del 1993 contro il Piacenza; inoltre solo una di questi successi è arrivato in trasferta (contro il Padova nel gennaio del 1930).