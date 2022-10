Samp, Stankovic si presenta: Uniti per salvarci

Dejan Stankovic si presenta. Dalla sala stampa del “Ferraris” il nuovo allenatore blucerchiato ringrazia il presidente Marco Lanna e il vicepresidente Antonio Romei, seduti accanto a lui in conferenza, per averlo portato alla Sampdoria. «Nel calcio come nella vita devi avere degli obiettivi – afferma il mister -. Se alla Stella Rossa l’obiettivo era vincere il campionato, alla Samp è la salvezza e per me si tratta di una nuova esperienza che non vivo come un ridimensionamento. Sarà difficile ma non impossibile: servirà grandissimo impegno da parte di tutti ma uniti, insieme alla dirigenza e ai nostri tifosi, possiamo salvarci».

Roma. «Lunedì affronteremo la Roma del mio amico ed ex allenatore José Mourinho – prosegue Stankovic -. L’ho sentito prima di venire qui: stimo l’uomo e l’allenatore ma durante i 90 minuti ognuno andrà per la sua strada, poi torneremo amici come prima. Abbiamo lavorato benissimo questa settimana e i ragazzi sono pronti per la prossima partita: voglio rivedere lo stesso atteggiamento visto a Bologna nel secondo tempo».