Spezia-Cremonese, Marino: Siamo stati maturi e compatti

Al termine della sfida del “Picco”, è un soddisfatto Pasquale Marino ad analizzare il match ai microfoni della stampa.

“Credo che oggi la squadra abbia dimostrato grande compattezza, tutti i giocatori si sono dedicati con attenzione ad entrambe le fasi, sacrificandosi e dimostrando carattere e determinazione; tutti i reparti hanno giocato molto bene e la difesa, nonostante l’esordio di Ligi, sembrava un reparto a dir poco rodato.

La prima rete di Bartolomei? Diciamo che se gli avversari raddoppiano sempre sugli esterni, qualcosa al centro devono pur lasciare, quindi girando la palla velocemente siamo riusciti a trovare lo spazio per renderci pericolosi.

Galabinov? Sta crescendo in maniera graduale, era tanto che non giocava dall’inizio e non abbiamo voluto rischiare eventuali infortuni lasciandolo in campo più a lungo; ha tanta voglia ed in occasione del secondo gol la sua presenza in area è stata determinante, con i centrali che si sono preoccupati di lui, lasciando libero Bartolomei.

Ligi ha portato quello che serviva in un reparto che in questo momento ha qualche problemino numerico ed ha interpretato molto bene l’incontro; De Col centrale? Può essere una soluzione in caso di emergenza, ma ovvio che quello è un ruolo in cui serve grande intesa e allenamento, perchè un minimo errore può spianare la strada agli avversari.

La Cremonese è una squadra che ha grande qualità e che oggi ha iniziato il match mettendo in campo grande intensità, chiaro che alla lunga il dispendio di energie si è fatto sentire e noi siamo stati bravi a colpire nei momenti giusti”.