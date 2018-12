Spezia-Cosenza, Marino: Buona partita dei ragazzi

Uno Spezia straripante ha ottenuto una bella vittoria contro il Cosenza, ma al termine della sfida del “Picco”, il tecnico aquilotto Pasquale Marino preferisce iniziare ad analizzare il match partendo dai piccoli errori del primo tempo, conscio che in Serie B l’attenzione non deve mai calare, figurarsi quando il vantaggio arriva nei primi 60” di gioco: “Dopo la rete lampo di Augello abbiamo creato i presupposti per chiudere prima la partita, ma abbiamo fallito qualche opportunità importante ed in certe gare determinati errori si possono pagare a caro prezzo; nella ripresa ci siamo riorganizzati, siamo partiti forte ed abbiamo gestito al meglio il possesso, trovando il raddoppio e portando a casa l’intera posta in palio con attenzione e non rischiando più nulla.

Nel primo tempo, pur limitando le conclusioni degli avversari, ci siamo abbassati un po’ troppo, consentendo al Cosenza di stazionare spesso nella nostra metà campo e faticando a ripartire con incisività e questo è un dato da non sottovalutare, perchè nel calcio non si può pensare di gestire un 1 a 0 per novanta minuti, dato che basta un episodio per cambiare una partita intera.

Mi auguro di recuperare qualche altro ragazzo, sicuramente quando si affrontano partite ravvicinate avere l’intera rosa a disposizione è un vantaggio, ma credo che fino ad oggi chiunque abbia giocato dall’inizio o sia entrato a partita in corso, abbia fatto il proprio dovere.

Okereke? E’ il calciatore più duttile che abbiamo in organico, ha qualità importanti e siamo contenti dei miglioramenti che sta facendo, dobbiamo lasciarlo crescere e sono sicuro che farà sempre meglio.

Abbiamo un organico di livello con una sua fisionomia ben definita, ho la possibilità di scegliere e durante la stagione è normale ci siano avvicendamenti; Mora? Tutte le volte che è stato chiamato in causa ha risposto presente, è un ragazzo intelligente, mai una polemica, ed ha dimostrato di saper sfruttare al meglio le occasioni concesse, dando prova di voler rimanere fortemente in questo gruppo.

Il bel gioco? Cerchiamo di fare bene in ogni partita e quando vedo la mia squadra giocare in questa maniera, creando tante occasioni, posso solo che essere soddisfatto, a prescindere dal risultato; cerchiamo sempre di proporci con equilibrio, senza mai scomporci o abbassarci, ma rispondendo sempre colpo su colpo”.