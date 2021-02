Spezia, collegare il raccordo autostrada e il Magra

Procedura di gara per il progetto esecutivo dell’intervento di collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra

Si tratta di un passaggio fondamentale per dare corso alla fase operativa per la realizzazione dell’atteso “nuovo ponte di Ceparana”.

Procede in questo modo, secondo i tempi prefissati, il programma di potenziamento e miglioramento della rete viaria in Val di Magra, oggetto dell’attività strategica della Provincia.Con la determina emessa in questi giorni si definisce infatti il percorso che garantisce di effettuare la necessaria procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per i nuovo ponte. Successivamente, in tempi brevi, la pratica procederà così con lo svolgimento dell’iter di gara (emissione bando e assegnazione) fino alla stesura del contratto, da aggiudicarsi con il criterio Provincia della Spezia dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La competente struttura dell’ente ha già avviato la procedura propedeutica per l’emissione del bando di gara nei tempi minimi previsti.

Secondo il quadro economico previsto per l’opera il corrispettivo stimato della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (esclusi oneri previdenziali 4% e Iva) è pari a 160.000 euro, per l’esecuzione dei lavori è invece stato stimato un importo complessivo pari a 10.565.907,68 euro (compreso di realizzazione ponte sul fiume Magra, rampe di accesso ed oneri per la sicurezza), mentre complessivamente per l’intero programma è previsto un investimento di oltre 15.00.000 euro. Nei prossimi mesi, a seguito dell’esito della gara secondo i tempi di legge, la ditta incaricata dovrà redigere il progetto esecutivo che successivamente sarà oggetto prima di verifica e poi di approvazione.

Ad oggi il programma sta seguendo l’iter nei tempi di legge previsti per opere di questo tipo.

Quest’opera rientra, per la fase di sviluppo del progetto, già nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 in quanto risolve criticità note che potrebbero aggravarsi, mentre il crono programma di esecuzione riguarda il periodo 2021-2024.

“Questo intervento sul Magra è una delle principali opere infrastrutturali che la Provincia ha in agenda come progettazione ed esecuzione per i prossimi mesi _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ Gli uffici tecnici della Provincia della Spezia hanno già definito, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutti gli atti con cui è approvare il concordato schema di convenzione per le opere. Contestualmente è già stata definita ed attivata una convenzione tra Regione Liguria e la stessa Provincia della Spezia per l’anticipazione di 3.000.000 euro che sono destinati al primo finanziamento dell’opera, il tutto con l’obiettivo di perseguire, quanto prima, l’intervento. Il programma, attivato grazie all’anticipo dei fondi da parte della Regione Liguria, avrà un impegno di spesa di oltre 15 milioni di euro. Si tratta di un esempio dell’importanza della costante sinergia con la Regione Liguria su opere strategiche. Questo ci ha consentito di avviare la fase operativa anche del programma per il ponte di Ceparana, oltre che di diversi altri programmi. La Provincia della Spezia su questa opera, così come sulle altre pratiche legate alla riqualificazione della rete viaria spezzina, sta lavorando costantemente per garantire di arrivare alla concreta realizzazione di tutte quelle infrastrutture che da troppo tempo sono attese dalle nostre comunità, il tutto sulla base di piani reali e programmi certi.”