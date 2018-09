Spezia-Carpi, Maggiore: Volevo fortemente il gol

Prima e decisiva rete in stagione per Giulio Maggiore, il gioiellino spezzino doc che ha consentito agli uomini di mister Marino di superare l’ostico Carpi.

“Volevo fortemente questo gol, avevo tanta voglia di segnare un gol al “Picco” e sono contento di aver aiutato la squadra ad ottenere una vittoria importantissima contro un avversario storicamente ostico.

In precedenza avevo avuto un’altra ghiotta occasione ed avrei dovuto far meglio, per fortuna ho avuto una seconda opportunità, ho letto bene la traiettoria e sono riuscito a deviare la palla in rete.

Nel primo tempo pur creando occasioni importanti ci siamo trovati in svantaggio, poi siamo stati bravi a non disunirci, abbiamo continuato a giocare come sappiamo e siamo riusciti a ribaltarla con qualità e carattere.

La competizione può fare soltanto bene, ognuno di noi cerca di dare sempre il massimo in ogni circostanza, sia in allenamento che in partita, anche perchè qui l’unica cosa che conta è il bene di questa maglia”.