Pallanuoto, bene ieri il Savone nelle Coppe Europee

Seconda giornata della seconda fase della Champions League. Strappa il pass, con un turno d’anticipo, per il terzo turno l’AN Brescia che, dopo aver superato al debutto 16-5 lo Strasbourg, domina 12-3 i turchi dell’Enka, con una tripletta di Figlioli. Un gol di Luongo a un secondo dalla sirena consente alla Banco Bpm Sport Management di pareggiare 13-13 contro gli spagnoli della Terrassa. Ai mastini basta un pari contro i tedeschi del Potsdamo per strappare il pass per il round successivo.

Ecco i quattro gironi (passano le prime due di ogni girone):

Girone C di Herceg Novi: Jadran Herceg Novi (Mne), Vouliagmeni (Gre), Sintez Kazan (Rus), Corona Brasov (Rou).

Girone D di Sabadell: Sabadell (Esp), Potsdam (Ger), Sport Management (Ita), Terrassa (Esp).

Girone E di Oradea: Brescia (Ita), Oradea (Rou), Strasburgo (Fra), Enka (Tur).

Girone F di Aix le Bain: Jadran Spalato (Cro), Ferencvaros (Hun), Pays d’Aix (Fra), Alphen (Ned).

1^ giornata – venerdì 28 settembre

Girone D

Sabadell-Sport Management 4-12

Potsdam-Terrassa 6-16

Girone E

Oradea-Enka 7-7

Strasbourg-AN Brescia 5-16

2^ giornata – sabato 29 settembre

Girone D

Sabadell-Potsdam 18-8

Sport Management-Terrassa 13-13

Girone E

AN Brescia-Enka 12-3

Oradea-Strasbourg

3^ giornata – domenica 30 settembre

Girone D

Sabadell-Terrassa

Sport Management-Potsdam

Girone E

Oradea-Brescia

Enka-Strasbourg

Vai al programma completo

REGOLAMENTO CHAMPIONS LEAGUE. In due concentramenti – uno da sei e uno da cinque squadre – dal 13 al 16 settembre, si disputeranno le partite del primo turno di qualificazione. Sedi già designate dalla Ligue Europeenne de Natation con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la pallanuoto: Strasburgo (Francia) e Brasov (Romania). Le migliori quattro di ogni gruppo passano alla seconda fase di qualificazione (28-30 settembre) che si uniscono alle otto già qualificate, tra cui AN Brescia e i campioni d’Ungheria del Ferencvaros, per formare quattro gironi da altrettante squadre. Le prime due classificate di ciascun girone accedono al terzo round (6-10 ottobre) articolato in scontri di andata e ritorno; le quattro vincenti si vanno ad unire alle dodici squadre in possesso della wild card – tra queste ci sono la Pro Recco e le novità Mladost e Stella Rossa che hanno preso il posto degli olandesi dell’AZC Alphen e del Partizan che ha rinunciato per prendere parte all’Euro Cup – per disputare i gironi preliminari composti da otto società ciascuno (14 giornate tra andata e ritorno dal 17 ottobre al 15 maggio): le prime quattro di ogni raggruppamento staccano il pass per la final eight in programma ad Hannover in Germania, in casa della Waspo, dal 6 all’8 giugno.

Seconda gironata del primo turno di Euro Cup con il primo turno. Battuta d’arresto, nel girone D, per la CC Ortigia che, dopo aver battuto al debutto 11-5 gli ellenici del Nais, vengono sconfitti 9-5 dai montenegrini del Primorac Kotor. Qualificazione in bilico per i siciliani che si giocano il passaggio del turno domenica contro i padroni di casa dell’Ydraikos. Riscatto per la RN Savona, inserita nel gruppo B, che cancella lo zero in classifica superando 10-6 i tedeschi dello SG Berlin.

1^ giornata – venerdì 28 settembre

Girone B

Marseille-SG Berlin 15-0

RN Savona-Mornar Split 5-6

Girone D

Nais-CC Ortigia 5-11

Ydraikos-Primorac Kotor 8-9

2^ giornata – sabato 29 settembre

Girone B

Mornar Split-Marseille 8-10

RN Savona-SG Berlin 10-6

Girone D

Ydraikos-VK Nais 8-4

Primorac Kotor-CC Ortigia 9-5

3^ giornata – domenica 30 settembre

Girone B

SG Berlin-Mornar Split

RN Savona-Marseille

Girone D

Primorac Kotor-VK Nais

Ydraikos-CC Ortigia

REGOLAMENTO EURO CUP. Sono 15, invece, le squadre al via al 1° turno di Euro Cup, suddivise in 4 gironi. Le prime due di ogni gruppo accedono al 2° turno, dove si formeranno due gironi da 4 squadre: le prime due classificate si qualificano per i quarti di finale, dove incrociano le 4 formazioni eliminate dal terzo turno di Champions League in un doppio confronto con gare di andata e ritorno. Stessa formula per la semifinale e la finalissima.