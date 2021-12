Spezia, capitan Maggiore: Orgoglioso di essere capitano

Il capitano dello Spezia Maggiore presenta la sfida del prossimo week end a Roma contro i giallorossi di Mourinho.

“È una grandissima soddisfazione, da spezzino, indossare la fascia da capitano. Andavo a vedere lo Spezia in curva da piccolino, e adesso ci gioco con la fascia in Serie A. È una cosa bellissima, e oggi siamo qui per rappresentare la Liguria: per me è un onore, cercherò di trasmettere i nostri valori e le nostre bellezze anche ai miei compagni”. Sulla partita con la Roma: “Prepariamo la gara come tutte le altre. Per noi è una partita importante, abbiamo bisogno di punti, come loro. L’anno scorso arrivò una brutta sconfitta, all’ultimo: vogliamo fare una grande gara e cercare di portare a casa punti”.