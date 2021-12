Concerti a S.Stefano, tanti appuntamenti musicali per le feste, sarà un Natale spettacolare quello organizzato dall’Amministrazione comunale

Concerti a S.Stefano, tanti appuntamenti musicali per le feste, musica della tradizione e non solo, eseguita da artisti di alto profilo coinvolti durante le feste per offrire alla cittadinanza momenti culturali di grande qualità.

Sabato 11 dicembre andrà in scena nel Salone parrocchiale della Chiesa di Santo Stefano Protomartire in Piazza della Chiesa, alle ore 17.30, “ La Divina Commedia per pianoforte a quattro mani”, concerto del duo pianistico formatosi al conservatorio “Puccini” della Spezia e composto da Barbara Perazzo e Debora Varesco, sulla musica di Cesare Sanfiorenzo (1834-1909) e con Roberto Bocchi come voce recitante.

Il programma del concerto si compone di tre momenti che traggono ispirazione dall’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri: “Inferno”(La porta dell’inferno – Le bestemmie dei dannati – la barca di Caronte – L’Inferno), “Purgatorio” (Invocazione – La Carità – Gemiti e Speranze – La Preghiera) e “Paradiso” (Invocazione – Il canto degli Angeli – La Triade – La Gloria Celeste)

Nello stesso salone, sabato 18 dicembre si terrà anche il “ Gran Gala Lirico di Natale”, eseguito dal soprano Simona Bertini e dal tenore Maurizio Mustaro, accompagnati al violino da Tania Elisabetta Frediani e al pianoforte dal Maestro Aliano Frediani. Il concerto vedrà l’esecuzione dei brani natalizi più famosi al mondo come, tra gli altri, Adeste Fideles, Happy Christmas di John Lennon, Jingle Bells, la Ninna nanna di Mozart e l’Ave Maria di Shubert.

Giovedì 23 dicembre, sempre nella Chiesa di Santo Stefano Protomartire, dalle 21.15 l’appuntamento è con “ Note di Natale” eseguite dal Coro San Leonardo.

Mentre mercoledì 29 dicembre all’Area Vaccari si terrà il “ Concerto di fine anno” a cura dell’Ensemble Symphony Orchestra composta da 84 elementi e diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. L’orchestra, che vanta esibizioni nei più importanti teatri italiani ed europei e collaborazioni con i più grandi artisti nazionali e internazionali tra cui Sting, eseguirà un repertorio classico proponendo le arie più amate.

I concerti delle feste si concluderanno a Santo Stefano domenica 2 gennaio in Piazza della Chiesa dalle ore 15.30 con l’ultimo incontro con la musica a cura della Filarmomica di Santo Stefano Magra, emblema di questo borgo dal grande fermento musicale, tanto da fregiarsi del titolo di “paese della Musica”.

Info e prenotazioni: 335 5857488