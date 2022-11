Spezia Calcio, lunedì la ripresa agli ordini di Luca Gotti

Dopo le due settimane di sosta, concesse per il lungo stop del campionato causa Mondiali, per lo Spezia di mister Luca Gotti è tempo di tornare a correre sul campo.

La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 28 Novembre, con la squadra che tornerà a lavorare al ‘Comunale’ di Follo in vista poi della partenza per il ritiro invernale in Spagna, prevista per il 13 dicembre.

Il programma prevederà allenamenti per tutti i giorni della prossima settimana e alternerà allenamenti singoli a sedute doppie, che consentiranno al gruppo di riprendere gradualmente la migliore condizioni fisica e atletica in vista della ripresa.