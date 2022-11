Mercato Samp, duello con il Torino per Joao Pedro

Mercato Samp in evoluzione in vista di Gennaio quando i blucerchiati dovranno svoltare in campionato alla ripresa dopo la sosta mondiale.

L’attaccante ex Cagliari è poi volato in Turchia per firmare col Fenerbahce, ma ora potrebbe riaprirsi la pista granata in vista di gennaio: il Torino lo vorrebbe in prestito, così come la Sampdoria, altra squadra interessata a lui. Il Fenerbahce sta valutando il da farsi dopo l’investimento da 5 milioni più bonus dell’estate, ma i numeri al momento non sono così convincenti come in Sardegna, visto che Joao Pedro ha messo a referto un gol e un assist in 10 presenze. E anche lo stesso giocatore sarebbe combattuto fra la voglia di emergere in Turchia e quella di tornare a calcare i campi di Serie A.