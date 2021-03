Lo Spezia batte il Cagliari grazie ai gol di Piccoli e Maggiore e sale a 29 punti in graduatoria.

Al termine della gara il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano commenta così il successo della sua squadra: “E’ stata una vittoria bellissima, abbiamo sofferto nel finale ma era comprensibile visto che il Cagliari ha provato il tutto per tutto; penso che la nostra vittoria sia giusta, perché abbiamo disputato una gara di intelligenza, in cui abbiamo fatto due gol e avremmo potuto farne altri.

Questo è però solo un piccolissimo passo, perché anche se abbiamo battutto un avversario che lotta con noi, i punti che mancano alla salvezza sono ancora tanti; c’è da dire che oggi siamo decisamente felici per i tre punti perchè era una partita da non sbagliare.

Siamo contenti di affrontare la sosta con una bella vittoria sulle spalle, per noi è motivo di grande orgoglio avere tanti ragazzi con le rispettive nazionali, in modo particolare ovviamente Matteo Ricci che è stato chiamato dalla Nazionale maggiore. Riprenderemo la preparazione per la trasferta di Roma contro la Lazio quando ritorneranno tutti, ora però ci riposiamo e ci godiamo questo grande successo.

Mi sono emozionato per la convocazione di Ricci, quindi figuriamoci lui: è un traguardo fantastico per qualsiasi giocatore, penso che per lui rappresenti un qualcosa di fantastico, mentre per noi è veramente una grande soddisfazione: son convinto che farà valere il suo valore come ha sempre fatto”.