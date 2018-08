Spezia-Brescia, al Picco dirige Massimi

L’AIA ha reso noto che sarà Luca Massimi della sezione di Termoli a dirigere la prima sfida in campionato giocata al ‘Picco’ tra le Aquile di Pasquale Marino ed il Brescia di mister David Suazo.

L’incontro, in programma sabato 1 settembre alle ore 18:00, e valido per la 2a giornata del campionato di Serie BKT ’18/’19, vedrà come assistenti Marco Scatragli (Arezzo) e Mattia Scarpa (Reggio Emilia); Quarto Ufficiale sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Una sfida importante per il tecnico Marino, ex di turno, che deve vincere per riscattare la sconfitta con prova opaca al Penzo contro il Venezia.