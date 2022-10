Spezia-Brescia 3-1, Strelec: Sono contento per i miei gol

Autore di una bella doppietta, l’attaccante dello Spezia David Strelec analizza così il match del ‘Picco’ contro il Brescia.

“Mi sento molto bene, oggi era importante per la squadra e allo stesso tempo per me, sono contento per i gol e per il passaggio del turno.

Prediligo giocare nei tre davanti, ma per me non è un problema in quale posizione vengo schierato, in ogni caso mi trovo meglio in un attacco a tre.

E’ importante che tutti diano il proprio contributo, perché in una stagione così particolare è fondamentale che ciascuno di noi sappia sfruttare le proprie occasioni. Oggi abbiamo giocato bene, in maniera semplice, senza strafare e siamo contenti di avere vinto e di avere conquistato il passaggio del turno.

Qui in Italia mi trovo bene, piano piano mi sono ambientato e sono contento di giocare in questa squadra. Il mio obiettivo è ritagliarmi sempre più spazio, spero che durante la stagione mi capitino varie occasioni per giocare, ma so che devo lavorare. Col mister mi trovo bene, durante la settimana mi dà tanti consigli, cose semplici, su come meglio muovermi soprattutto in zona gol”.