Udinese-Genoa, Shevchenko: Molto soddisfatto del lavoro in settimana

“Abbiamo fatto un buon lavoro. La squadra piano piano comincia a capire di più la nostra cultura del lavoro. Io sono molto soddisfatto. I ragazzi hanno approcciato questa settimana con la giusta mentalità”.

Queste le parole di Andriy Shevchenko, tecnico del Genoa, nella conferenza stampa di presentazione del match tra il Grifone e l’Udinese.

“Purtroppo non ci sono notizie positive. Destro adesso rientra ma non può ancora allenarsi con la squadra, dovrà fare ancora un lavoro a parte. Però speriamo che per la prossima settimana piano piano iniziamo ad inserire lui in gruppo. Dobbiamo valutare tutto. La prossima settimana abbiamo una partita difficile e poco tempo per recuperare. Sicuramente facciamo un po’ di turnover ma dobbiamo valutare dopo la partita le condizioni dei giocatori”.