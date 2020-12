Spezia-Bologna, Italiano: meritavamo di vincere

Al termine del rocambolesco pareggio casalingo contro il Bologna, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano commenta così la prestazione dei suoi ragazzi: “Sono davvero dispiaciuto, perché abbiamo accarezzato la vittoria; con un pizzico di malizia in più si sarebbe potuta portare a casa.

In questa categoria fino all’ultimo istante di gara non puoi permetterti di mollare di un centimetro, in ogni caso però la prestazione è stata di gran livello. Quindi c’è da fare i complimenti ai ragazzi, per la gran bella reazione avuta a pochi giorni di distanza dalla sconfitta di Crotone.

Voglio complimentarmi anche con Provedel, per aver neutralizzato Barrow dal dischetto, ma comunque credo che perdere questa gara per noi sarebbe stata una vera ingiustizia”.