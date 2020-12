Verona-Samp, Verre: gol dedicato ai compagni

Solo gol pazzeschi. «Ne faccio pochi ma questo lo ricorderò a lungo». Mica vero. Valerio Verre di gol in questa stagione ne ha già segnati tre: un pallonetto-meraviglia a Firenze, un assurdo siluro nel derby di Coppa Italia e stasera una gincana magica. «L’importante è la prestazione della squadra – minimizza il numero 8 -, sono tre punti meritati. Venivamo da buone prestazioni, ma con qualche blackout. Oggi, specie nel primo tempo, la concentrazione è stata massima. Il primo quarto d’ora era fondamentale e poi andare in al riposo in vantaggio è stato fondamentale».

Aiuto. Dopo il momentaneo 2-0 nessuna esultanza per il centrocampista per una questione di rispetto verso il suo ex club. Verre però tiene eccome al gruppo blucerchiato: «Il gol ha aiutato i compagni e questo è l’importante. Non importa se sia bello o brutto. Li posso anche fare brutti, purché servano alla Samp. Una dedica? Vorrei dedicare questa vittoria ai nostri tifosi».