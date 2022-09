Spezia, attiva la prevendita per la trasferta di Roma con la Lazio

Si comunica che la prevendita per il settore ospiti della sfida Lazio-Spezia, in programma domenica 2 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma, è attiva e lo sarà fino alle 19:00 di sabato 1 ottobre.

Si ricorda che per questa tipologia di tagliandi, vige sempre il divieto del cambio nominativo.

I posti disponibili per i tifosi ospiti sono riservati nel settore Distinti Sud Ovest e sono acquistabili, on-line tramite il circuito Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket, al prezzo di € 25. E’ prevista un’unica tariffa di prezzo senza distinzioni per fasce d’età. I bambini di 4 anni nati dal 1/1/2018 accedono allo stadio gratuitamente e senza tagliando.

Normativa striscioni

Per esporre uno striscione non censito dall’Osservatorio allo stadio è obbligatorio presentare una richiesta.

Clicca qui per scaricare il modulo per poi inviarlo alla mail: SLO@SSLAZIO.IT. Senza la predetta richiesta e successiva autorizzazione, nessuno striscione verrà fatto entrare allo stadio.