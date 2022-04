Spezia, aperta prevendita per la sfida contro il Torino

Si comunica che è attiva la prevendita per la sfida Torino-Spezia, in programma sabato 23 aprile alle ore 15:00 sul terreno dello stadio “Olimpico Grande Torino”.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 10 € (5 € per gli Under 16) online su Vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket fino alle 19:00 di venerdì 22 aprile.

Per l’accesso all’impianto in occasione della gara sarà obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS BASE (tampone, ciclo vaccinale completato oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19) e l’UTILIZZO DELLA MASCHERINA FFP2 a protezione delle vie respiratorie durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto sportivo.