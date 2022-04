Samp, squadra in ritiro per la sfida di Verona

Tutti in ritiro: così la Samp preparerà insieme da domani la delicata sfida di sabato sera.

Era già successo dopo il rovescio contro il Torino del 30 ottobre, quando i blucerchiati andarono a Coccaglio dal 1° novembre e rimasero tre giorni, prima del rientro anticipato a Genova. Nelle successive tre gare, arrivarono sei punti (Bologna 1-2, Salernitana 2-0 in trasferta, Verona 3-1), adesso ne basterebbero quattro. La partenza sarà nel pomeriggio di domani dopo l’allenamento, che seguirà la doppia seduta odierna. Si andrà direttamente a Verona ed il centro sportivo per gli allenamenti sarà quello polifunzionale della Virtus, il “ Mario Gavagnin- Sinibaldo Nocini”, formazione del quartiere di Borgo Venezia, che, nel girone A di serie C, sta lottando per non retrocedere, dove militano Gianmarco Zigoni, figlio del mitico “ Zigo gol”, e Halfredsson.

La richiesta è arrivata direttamente dalla squadra e ha trovato naturalmente immediata adesione a livello societario, anche se inizialmente non tutti erano d’accordo.