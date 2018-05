Spezia, aperta la prevendita per la sfida contro il Parma

Lo Spezia Calcio comunica che è attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida al Parma, 42° turno del campionato Serie B ConTe.it ’17/’18, in programma alle ore 20:30 di venerdì 18 maggio sul terreno dello stadio ‘Alberto Picco’.

I tagliandi saranno disponibili sul circuito ETES, sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito, presso lo Spezia Store di via del Torretto n.1, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio ‘Picco’ il giorno della partita a partire dalle ore 17:30.

Proseguono le promozioni rivolte alle immancabili TIFOSE aquilotte con prezzi ribassati in tutti i settori per un Picco sempre più rosa!

PREZZI*

CURVA FERROVIA: € 5 intero, € 1 U14

GRADINATA: € 25 intero, € 1 U14

RIDOTTO DONNA € 13

TRIBUNA: € 40 € 1 U14

RIDOTTO DONNA € 23

CURVA PISCINA (ospiti – capienza 2000 posti): € 15

*comprensivi di diritti di prevendita

I residenti in Emilia Romagna potranno acquistare esclusivamente tagliandi per il Settore Ospiti, la cui vendita terminerà alle ore 19:00 di giovedì 17 maggio.

Nel giorno gara non sarà possibile acquistare tagliandi per il Settore Ospiti, pertanto i residenti in Emilia Romagna sprovvisti di titolo d’accesso acquistato in prevendita, non potranno assistere all’incontro.

Si comunica inoltre che per l’incontro Spezia-Parma, i titoli d’accesso non saranno cedibili.

Punti vendita La Spezia e Provincia clicca qui

Punto vendita a Parma: “TABACCHERIA MELODY”, Via Parigi 25 D, Parma

NE