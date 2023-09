Spezia, Alvini: Non meritavamo la sconfitta con il Venezia

Al termine della sfida del Penzo, è il tecnico dello Spezia Massimiliano Alvini a commentare la prestazione della sua squadra.

“Sicuramente per quello che ha fatto la squadra, per la voglia, l’attitudine e la mentalità non meritavamo di uscire sconfitti, però purtroppo al fischio finale il risultato ci penalizza e dobbiamo prendere atto. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi, che hanno dato davvero tutto ed è davvero difficile dire loro qualcosa oggi, se non che è mancata un po’ di concretezza, ma vedo una squadra a cui serve solo una scintilla, perché la prestazione di questa sera, contro un’ottima squadra, è sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo preso un gol su respinta da palla ferma, lo stesso preso contro il Como, anche se stasera la prestazione è stata totalmente diversa. Peccato perché due minuti prima avevamo avuto un’occasione clamorosa, ma ripeto che la prestazione della squadra è stata importante, sotto tutti i punti di vista.

La squadra ha fatto bene, disputando un’ottima partita, c’è stato solo una parte del primo tempo, i 10 minuti finali, in cui ci siamo abbassati troppo, ma comunque nel complesso la squadra è stata sempre dentro la partita.

Dovevamo dare un segnale importante, a livello di atteggiamento e di spirito e questo c’è stato, quello che è mancato è stato il risultato, che peró è l’aspetto più importante. In queste prime quattro partite meritavamo di più, questo è sicuro, e abbiamo raccolto molto meno di quanto avremmo potuto e meritato, ma la squadra è viva e ci rialzeremo.

Lo Spezia deve continuare su questa strada, perché si è vista una reazione. È logico che c’è da invertire la tendenza nei risultati, ma se le prestazioni sono queste sono certo che la squadra prenderà il suo cammino. Una squadra che è in difficoltà non fa una prestazione del genere a Venezia, quindi testa bassa e pensiamo a lavorare”.