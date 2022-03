Spettacoli al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova, 1 e 2 aprile

I prossimi spettacoli al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova:

-venerdì 1 aprile pre 20 FREEDANCE, danza contemporanea (€ 15)

-sabato 2 aprile ore 21 EAGLES STORY, live music (€ 15)

LA COMPAGNIA KSEIJ DANCE COMPANY

FREEDANCE

Venerdì 1° aprile alle ore 20:00 il Teatro Rina e Gilberto Govi dà spazio alla danza contemporanea con la compagnia emergente Ksei Dance Company e con la direzione artistica di Alekseij Canepa.

Coreografie di: Alekseij Canepa, Pablo Girolami, Jort Faber

Assistente: Andrea Colli

Apriranno lo spettacolo le scuole ospiti ASD abcdanza Genova e Studio Danza Alla Poilova

Il Teatro Rina e Gilberto Govi si trova in via P.Pastorino 23r a Genova Bolzaneto

Biglietti €15 disponibili sul sito www.teatrogovi.com

Info e prenotazioni

Tel. 010 740 4707

E-mail biglietteria@teatrogovi.it

Orari di biglietteria:

c/o la sede di Bolzaneto: Via P.Pastorino 23 r il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

c/o la sede YeaWea Musical & Dance Academy in via Urbano Rela 7R a Sampierdarena, aperto tutti i giorni dalle 15 alle 21

EAGLES Story

Sabato 2 aprile alle ore 21:00 una nuova serata di grande musica al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova: Eagles Story, saliranno sul palco per raccontare attraverso immagini, racconti, aneddoti e canzoni dal viva la storia del gruppo statunitense.

Eagles story sono:

Luca Canfora, voce e chitarra

Massimiliano Mosca, basso e cori

Roberto Ferrari, tastiere e cori

Luca Canepa, chitarra e cori

Andrea Maddalone, chitarra e cori

Edoardo Maragliano, batteria

