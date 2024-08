Spettacolari sfide a Ceriale nella Ponentina regata di ferragosto

Più di 60 velisti in acqua per l'appuntamento clou dell'estate velica ponentina

Ceriale. Giornata perfetta per la ventiduesima edizione della classica velica cerialese di agosto: “La Ponentina”.

A domare la flotta numerosa scesa in acqua è stato il duo alassino formato da Gabriele Gagliolo e Giorgio Murettino (Circolo Nautico Alassio) che hanno vinto nella Overall. Nella altre classi successo per Leonardo Calcagno e Sergio Leonardi (Lega Navale Italiana di Albenga) nei 420, Simone Migliavacca (Circolo Nautico Loano) negli ILCA 6, Thomas Guaitolini (Circolo Nautico Albenga) fra gli ILCA7, Paola Pizzorno (CN Albenga) negli Optimist Divisione A e Gianmaria Pizzorno (CN Albenga) negli Optimist Div.B.

“Siamo molto soddisfatti- commentano i dirigenti del sodalizio velico organizzatore il Circolo Nautico Ceriale – per la straordinaria partecipazione all’edizione della Ponentina 2024. Piu di 40 imbarcazioni si sono sfidate nel nostro splendido tratto di costa regalando emozioni uniche.

Ringraziamo il Comitato di gara, la Croce Rossa per l’assistenza, gli atleti, le associazioni partecipanti, Marilena e Davide, la responsabile della Scuola Vela Federica Manera e tutti i nostri soci per l’impegno e la grande collaborazione per la buona riuscita della manifestazione”.

Queste le classifiche. La Ponentina 2024. Overall: 1) Gabriele Gagliolo e Giorgio Murettino(Circolo Nautico Alassio); 2) Matteo Landmann (LNISpotorno); 3) Giulia Maria Richeri Vivaldi Pasqua (CN Finale); 4) Alice Forneris (id); 5) Matteo Mancuso (CN Vadese).

420: 1) Gabriele Gagliolo e Giorgio Murettino (Circolo Nautico Alassio); 2) Silvia Ceresa e Martina Pareto (CN Loano-CN Ceriale); 3) Riccardo Valenza e Pierpaolo Zoppellaro (LNI Spotorno); 4) Marco Benetazzo e Carlo Benetazzo (CN Ceriale); 5) Emmanuel Ivan Costa e Lucia Sesca (Lega Navale Italiana Albenga).

ILCA 6: 1) Simone Migliavacca (Circolo Nautico Loano); 2) Emanuele Pautasso (CN Finale); 3) Gaia Ghizzoni (id); 4) Gianmauro Deho (CN Loano); 5)Alessandro Baze (CN Vadese).

ILCA7: 1)Thomas Guaitolini(Circolo Nautico Albenga); 2) Giovanni Talete Verenucci (CN Finale); 3)Andrea Dilda (CN Loano); 4) Carlo Basso (CN Albenga); 5) Luca Battaglieri (CN Loano).

Optimist Div. A: 1) Paola Pizzorno (CN Albenga); 2) Ginevra Poggi (Club del Mare Diano Marina), 3) Flavio Dalmasso (Cnam Alassio); 4) Fabio Merlo (CN Ceriale); 5) Alice Costanzo (id). Optimist Div.B: 1) Gianmaria Pizzorno (CN Albenga); 2) Tommaso Goitre (CN Ceriale), 3) Sofia Rizzi (CN Albenga); 4) Nicolas Vaglini (id).

Claudio Almanzi