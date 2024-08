Ieri sera, intorno alle 23, in via Fanti d’Italia, nei pressi della stazione di Principe, una lite tra due uomini sarebbe degenerata, poi uno avrebbe spaccato una bottiglia di vetro e colpito la vittima, un 21enne, e l’avrebbe ferita in più parti del corpo.

Il ferito sarebbe stato soccorso da un’ambulanza della Nuova Volontari del Soccorso San Fruttuoso e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.