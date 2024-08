Genova, detenuta nave delle Barbados: gravi problemi di sicurezza e inquinamento

Una nave cargo battente bandiera delle Barbados, la Wilson Grimsby da 2.500 tonnellate, è stata “detenuta”, sottoposta a fermo amministrativo dalla Guardia Costiera di Genova a causa di gravi carenze di sicurezza e problematiche legate all’inquinamento atmosferico.

L’ispezione, condotta nonostante la nave non fosse segnalata come prioritaria dal sistema armonizzato di targeting europeo, ha evidenziato criticità significative, tra cui la mancata conformità della certificazione di sicurezza e malfunzionamenti in equipaggiamenti critici come il generatore di emergenza e la pompa antincendio.

Inoltre, l’ispezione ha rivelato che alcuni componenti dei motori della nave erano privi dei numeri identificativi necessari per garantire il rispetto dei parametri ambientali relativi all’emissione di ossidi di azoto (NOx), una violazione particolarmente grave in una città come Genova, da sempre sensibile alle tematiche ambientali e protagonista del Genoa Blue Agreement.

Prima di poter riprendere la navigazione, la nave dovrà correggere tutte le criticità e sottoporsi a una verifica rigorosa da parte delle autorità della propria bandiera e del registro di classificazione.

Questa è la sesta nave fermata su 82 ispezionate a Genova nel corso dell’anno, un dato che sottolinea l’importanza del Port State Control, come sottolineato dall’Ammiraglio Piero Pellizzari, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del porto di Genova.

Il Port State Control è una procedura essenziale per garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino, un compito svolto dal personale altamente qualificato della Guardia Costiera, organizzato in nuclei specializzati nei porti con maggiore traffico mercantile.