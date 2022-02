Spesa pasto in Regione da 420 euro, Tosi e Pastorino attaccano Toti

“Fa sorridere la notizia secondo cui la compagine di ‘Cambiamo con Toti’ sospetti siano stati i leghisti regionali a ‘passarci’ le informazioni sulle cene di Giovanni Toti in Regione e pagate con carta di credito presidenziale.

Siamo in grado di portare avanti il nostro lavoro in autonomia e per farlo certamente non abbiamo bisogno di talpe all’interno della maggioranza”.

Lo hanno dichiarato stamane i capigruppo regionali Fabio Tosi (M5S) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

“Vogliamo – hanno aggiunto Tosi e Pastorino – rasserenare tutti: è bastata una richiesta di accesso agli atti. E di questo il gruppo totiano dovrebbe avere contezza, visto il ritardo con cui hanno evaso la nostra legittima domanda di chiarimenti.

Ne approfittiamo per sottolineare quanto sia stato inopportuno spendere 420 euro in un noto ristorante genovese per un pranzo o una cena take away a spese dei cittadini”.