Speranza conferma misure anti Covid per Natale e Capodanno

In sintesi dalle dichiarazioni del ministro della Salute, non c’è ‘speranza’ di deroghe riguardo gli spostamenti

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato le misure anti Covid smentendo la revisione delle misure per i giorni del 25, 26 e 31 dicembre e 1 gennaio in merito agli spostamenti tra comuni.

La conferma arriva dalle sue dichiarazioni durante la trasmissione “DiMartedì” su La7.

«I dati – ha detto Speranza – li guarderemo sempre con grande attenzione ma le misure le confermiamo e restano queste, non saranno cambiate né in un verso né nell’altro»

«Le misure non si vedono giorno per giorno, c’è bisogno di un tempo più lungo. Oggi vediamo i risultati del tempo in cui c’erano zone rosse che oggi non lo sono più»… «Finalmente – ha poi aggiunto – vediamo la luce, ora dobbiamo resistere in questi mesi e finalmente con il vaccino usciremo da questa stagione di grandissime difficoltà.».

Quindi niente deroghe sugli spostamenti tra regioni per incontrare i congiunti durante le feste o tra comuni, anche se poco distanti nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.