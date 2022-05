Contestazione “soft” di Italexit

Oggi pomeriggio il ministro della Salute Roberto Speranza dopo essere stato alla Spezia a sostenere il candidato sindaco del centro sinistra Piera Sommovigo, è giunto a Genova, presso il Cap di Genova, per sostenere la candidatura a sindaco di Ariel Dello Strologo.

“Al contrario di quanto sostiene Toti – dice il segretario di Articolo Uno Speranza – io ritengo che a Genova la partita sia aperta e che ci siano tutte le condizioni per una nuova stagione”.

“Penso che bisogna aprire una nuova stagione e che ci siano tutte le condizioni per farlo. Genova è una città fondamentale per il nostro paese e abbiamo messo in campo persone donne uomini, a partire dal nostro candidato sindaco.

E’ una coalizione in grado di mettere al centro risposte concrete per la vita delle persone a partire dal lavoro, a partire dalla difesa di beni pubblici fondamentali quali la salute, la sanità pubblica, la scuola, l’istruzione e naturalmente lo sviluppo sostenibile. Quindi una coalizione forte larga con un candidato sindaco molto autorevole che può costruire un orizzonte migliore per questa città e se Genova sta meglio, sta meglio tutto il paese.

Questa mattina alla Spezia Speranza è stato vivacemente contestato. A Genova era presente ad attenderlo un gruppo di persone alcuni dei quali appartenenti ad Italexit che lo hanno contestato con alcuni cartelli.

A proposito di Italexit oggi alle 18.30 presso l’Acquasola il senatore e candidato sindaco Crucioli interverrà insieme alpresidente della Commissione Antimafia Morra per parlare di legalità.

Il presidio di Italexit