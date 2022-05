Samp-Fiorentina 4-1, i blucerchiati salutano Marassi con un poker

La Samp festeggia la salvezza e saluta al meglio il suo pubblico a Marassi con un ampio 4-1 sulla Fiorentina, scesa in campo per conquistare punti importanti per un posto in Europa ma in realtà mai pervenuta.

Due gol per tempo per i blucerchiati, nel primo con Ferrari e Quagliarella, nel secondo con Thorsby e Sabiri.

I viola segnano su rigore al 44′ con Gonzalez ma ormai è troppo tardi ed ora l’Europa è seriamente a rischio per i toscani mentre i liguri festeggiano la salvezza.

Sampdoria Fiorentina 4-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 16′ Ferrari, 30′ Quagliarella, 71′ Thorsby, 83′ Sabiri, 89′ rig. Gonzalez.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero (86′ Ravaglia); Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira (86′ Trimboli); Candreva (82′ Damsgaard), Rincon, Thorsby, Sabiri; Quagliarella (64′ Caputo). A disposizione: Falcone, Ekdal, Askildsen, Giovinco, Yoshida, Magnani, Murru, Somma. Allenatore: Giampaolo.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (72′ Terzic), Milenkovic, Igor; Biraghi; Duncan (46′ Maleh), Torreira (72′ Saponara), Bonaventura; Ikoné (65′ Callejon), Cabral (65′ Piatek), Gonzalez. A disposizione: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Odriozola, Nastasic, Munteanu, Kokorin. Allenatore: Italiano.