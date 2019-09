Sparviere investito a Cairo Montenotte

Tra i numerosi animali selvatici recuperati in questa stagione, i volontari della Protezione Animali di Savona hanno soccorso un bellissimo sparviere gravemente ferito in un prato in località Carnovale a Cairo Montenotte; ma malgrado le cure, le emorragie conseguenti all’urto non gli hanno dato scampo ed è morto poco dopo il recupero.

I volontari dell’Enpa hanno soccorso, solo in agosto e solo tra savonese e Valbormida, oltre duecento animali selvatici in difficoltà ed hanno assoluto bisogno di aiuto.

Fanno quindi appello a chi possa garantire ore e giorni fissi per collaborare alla pulizia dei box curatoriali e alla distribuzione del cibo e delle cure nel centro di ricovero di via Cavour a Savona.

Gli interessati a divenire volontari scrivano a savona@enpa.org lasciando il numero di telefono e saranno contattati al più presto.