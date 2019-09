San Terenzo – Una doppietta di Pannone non basta al Cadimare, “confinato” al “Bibolini” di Falconara dai lavori in corso al “Pieroni” della Pieve, per avere ragione di un Colli Ortonovo pimpante (forse perché spronato dalla sconfitta nella giornata inaugurale) in quello che alla fine è stato un altalenante pareggio. Ai cadamoti resta, comunque, la soddisfazione del loro primo posto adesso in solitudine; nel girone H della Coppa Italia di Promozione: grazie alla vittoria del Don Bosco Spezia contro il Magra Azzurri.

Cronaca…

Al 3’ fuori di poco una conclusione di Lunghi su corner di Imperatore.

Al 10’ Verona guadagna un calcio d’angolo, battuto da Lorenzini, sul quale Panico svetta e “incorna” a segno sbloccando il risultato.

Al 12’ su punizione di Lunghi, palla da De Sogus a Del Santo, la cui conclusione sfiora la traversa.

Al 14’ Imperatore impegna severamente Blandi in contropiede.

Al 20’ Lorenzini sfiora il raddoppio su un traversone di Vacchino.

Al 25’ insidioso calcio piazzato di Panico.

Al 32’ Pannone pareggia su tiro franco di Lunghi.

Al 33’ Del Bravo fa la barba al palo.

Al 43’ Pannone porta in vantaggio i padroni di casa su rigore concesso per fallo di Bonelli su Cupini.

Ripresa…

Al 3’ pericoloso tentativo di Pannone sugli sviluppi di un tiro libero di Lunghi.

All’ 8’ insidia da parte di Verona su iniziativa a palla ferma.

Al 13’ palla a un soffio dalla traversa su “incornata” di

Verona imbeccato da Lorenzini.

Al 24’ tira dalla bandierina Musetti, “controcross” di Verona ed è lo stesso Musetti a “insaccare”, pareggio.

Al 31’ Santini riesce a neutralizzare in due tempi una stoccata di Verona.

Al 40’ va vicino al gol al neoentrato Petrolo.

In tempo di recupero Santini è provvidenziale nel negare la rete al pure subentrato Ninotti.

CADIMARE – COLLI ORTONOVO 2 – 2

MARCATORI: Panico al 10’, Pannone al 32’ e su rig. al 43’, Musetti al 69’.

CADIMARE: Santini, De Sogus, Vigiani; Cutugno, Rossi, Sarti A.; Del Santo, Imperatore, Pannone; Lunghi e Cupini (56’ Crafa). N.e. Uras, Amalfitano, Cidale e Moussavi. All. Buccellato, squalificato, in panchina Parodi.

COLLI ORTONOVO: Blandi (77’ Cozzolino), Palagi (88’ Molinari), Bonelli; Gambino, Ceccarelli, Del Bravo (79’ Calistri); Verona, Lorenzini (68’ Ninotti), Panico (77’ Petrolo); Musetti e Vacchino. All. Cucurnia.

ARBITRO: Raggi della Spezia.

Nella foto il Cadimare all’attacco