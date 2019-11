Spal-Samp, Ranieri: Lotteremo fino alla fine

«Il messaggio che voglio dare ai tifosi è che lotteremo sempre, fino in fondo. Come abbiamo fatto contro il Lecce. Il gol del pari è stato frutto della perseveranza e della voglia di crederci». Riparte da qui Claudio Ranieri, che confida nella sua Sampdoria e chiede a tutti i blucerchiati di stare vicino alla squadra in questo momento così complicato.

Crederci. Come va avanti la cura e quali sono le sensazioni del medico, specie dopo l’ultimo pareggio? «La mia impressione è comunque positiva – rassicura il mister -. Quando un giocatore lotta, la partita è sempre positiva. E questo mercoledì è successo. Quando non ti riesce nulla, ma tu continui a provarci, la valutazione è sempre positiva. L’1-1 all’ultimo è fondamentale, importantissimo. Perché ci dà la forza di crederci fino alla fine. E questa è una cosa che esigono dai miei calciatori».

Punti. «In momenti come questi si aprono due strade: lottare oppure mollare. Io non voglio giocatori che mollino». Rincara ancora la dose il tecnico, che a proposito del posticipo di lunedì aggiunge: «Dobbiamo andare a Ferrara a prendere punti. Li rispettiamo, so che non sarà facile. Hanno fatto tutti i punti in casa, quindi non sarà una passeggiata. Dovremo lottare, combattere su ogni pallone e questo dobbiamo saperlo».