Pallanuoto, A1M: big match Brescia-Recco

Avanti senza sosta i campionati di serie A1. Per il torneo maschile si gioca la quinta giornata. In diretta su Watepolo Channel, alle 18.00 AN Brescia-Pro Recco, la finale scudetto delle ultime otto stagioni, insomma la madre di tutte le partite; entrambe le squadre guidano la classifica a punteggio pieno insieme alla CC Ortigia ospite della Roma Nuoto.

In programma anche tre match già importanti per la lotta salvezza: Campolo Hospital RN Salerno-Iren Genova Quinto, RN Florentia-Telimar e il derby Canottieri Napoli-CN Posillipo. Seguono programma e arbitri.

A1 maschile

5^ giornata – sabato 2 novembre

14.30 Roma Nuoto-CC Ortigia

Arbitri: L. Bianco e Fraunefelder

16.00 Lazio Nuoto-RN Savona

Arbitri: Carmignani e Gomez

18.00 RN Salerno-Iren Genova Quinto

Arbitri: Centineo e Fusco

18.00 AN Brescia-Pro Recco – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Colombo e Lo Dico

18.00 RN Florentia-Telimar

Arbitri: D. Bianco e Guarracino

19.15 Pallanuoto Trieste-Sport Management

Arbitri: Collantoni e Rovida

19.30 CC Napoli-CN Posillipo

Arbitri: Brasiliano e Castagnola