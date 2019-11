Spal-Samp, la sfida del Mazza giocata sui numeri

Sfida insidiosa questa sera per la Samp che sfida la Spal in una partita che dirà molto in chiave salvezza per le due squadre.

In attesa del fischio d’inizio di questa sera giochiamo la partita sui numeri e sui precedenti.

La Sampdoria ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro la SPAL e non ha mai ottenuto tre successi consecutivi contro i ferraresi in Serie A.

La SPAL ha perso l’ultima partita casalinga contro la Sampdoria in Serie A, dopo una serie di quattro vittorie e quattro pareggi.

Solo il Paderborn (quattro punti) ha raccolto meno punti della Sampdoria (cinque) nei top-5 campionati europei 2019/20 finora.

Sette punti per la SPAL nelle prime cinque partite casalinghe in campionato, miglior risultato per i ferraresi a inizio campionato da quando sono tornati in Serie A nel 2017/18.

La SPAL ha vinto solo due delle ultime 13 partite di Serie A (1N, 10P), tanti successi quanti nelle precedenti tre (1N) – nella striscia di 13 gare, tra le squadre presenti nella Serie A 2019/20 e 2018/19, la ferrarese è quella che ha conquistato meno punti (sette).

La Sampdoria non vince in trasferta da nove partite (2N, 7P): gli ultimi due successi esterni blucerchiati, arrivati uno di seguito all’altro, sono stati a Ferrara contro la SPAL e a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La Sampdoria continua ad essere l’unica squadra a non aver realizzato nemmeno un gol nel primo tempo tra quelle che giocano nei top-5 campionati europei 2019/20 (l’ultima rete blucerchiata in una prima frazione risale al 5 maggio contro il Parma).

Era dal 2013/14 (quando vestiva la maglia della Juventus) che Fabio Quagliarella non arrivava al mese di novembre con un solo gol all’attivo in Serie A: in quella stagione, però, aveva collezionato solo cinque presenze (in questo torneo nove).

L’attaccante della SPAL Sergio Floccari ha realizzato sei gol contro la Sampdoria in Serie A, a nessuna squadra ha segnato di più in Serie A: nessuna di queste reti però con la maglia della SPAL.

Fabio Quagliarella ha giocato quattro partite contro la SPAL in Serie A, tutte con la maglia della Sampdoria, partecipando a sei reti (quattro gol, due assist): dal 2017 contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato.