Spaccio di droga nel Centro storico genovese: arrestati 2 nigeriani

Nel primo pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Centro storico genovese, i Carabinieri della Stazione di Genova Maddalena e della C.I.O. di Firenze, hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti due nigeriani, entrambi pregiudicati e disoccupati ma mai rimpatriati.

Il primo, un 21enne domiciliato ad Imperia, dopo aver ceduto 2 grammi di marijuana a un 57 enne pregiudicato genovese in piazza Don Gallo, ha opposto resistenza mentre veniva controllato dai militari, che a seguito della colluttazione venutasi a creare con lo straniero hanno subìto delle lesioni. Inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di ulteriori circa 10 grammi di marijuana e di una modica somma di denaro. Pertanto, dovrà rispondere anche per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il secondo, un 22 enne risultato essere senza fissa dimora, è stato sorpreso in vico del Campo mentre cedeva 2,5 grammi di marijuana a un pregiudicato marocchino.

Droga e denaro sequestrati.