Soriteatro. Le donne, i cavallier, l’arme e gli amori. Il canto del rinascimento italiano con Tullio Solenghi, Corrado Bologna, Orlando Furioso, progetto e regia Sergio Maifredi produzione teatro pubblico ligure.

Tullio Solenghi e Corrado Bologna, un attore e un professore diretti da Sergio Maifredi, giovedì 25 novembre 2021 (ore 21) saranno insieme sul palco di Soriteatro per fare rivivere la forza e il divertimento dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto. Approda così nella Stagione 2021/22 di Soriteatro, prodotta da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, una produzione di TPL che fa parte del più ampio progetto “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori.

Il canto del Rinascimento italiano”, ideato e diretto da Sergio Maifredi, che ha debuttato l’estate scorsa al teatro romano di Fiesole. “Orlando furioso”.

Il primo appuntamento di “Giovedì giallo” nel foyer del teatro, alle ore 19.30.

Lo scrittore Bruno Morchio, autore dei romanzi con l'investigatore Bacci Pagano, legge il primo di cinque romanzi capisaldi di uno dei genere letterari più amati, "I delitti della rue Morgue" di Edgar Allan Poe.

Considerato il primo poliziesco, che rappresenta l’enigmistica del crimine. Si inaugura il genere col giovane gentiluomo Auguste Dupin impegnato a risolvere un caso che farà scuola, un tipico delitto della stanza chiusa. La scena del crimine come campo neutro da studiare. ABov

Il Teatro Comunale di Sori è in via Combattenti Alleati 4 (0185 700681). Alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440). Per iscriversi alla Newsletter gratuita: https://www.teatropubblicoligure.it/iscrizione-nl.html. Per ricevere le informazioni via whatsapp scrivere a Messenger su https://www.facebook.com/teatropubblicoligure.

Il prezzo del biglietto singolo è 15 euro intero, 13 euro ridotto. Abbonamenti: 100 euro per 11 spettacoli. Fuori abbonamento “Il canto degli esclusi” con Alessio Boni e Marcello Prayer: 25 euro per i non abbonati, 20 euro per gli abbonati. Per “Teatralità dell’Arte” e “Giovedì giallo”: 10 euro per i non abbonati, gratuito per gli abbonati. Informazioni e aggiornamenti su www.soriteatro.it e www.teatropubblicoligure.it.