Un uomo è stato attaccato da alcuni cinghiali oggi pomeriggio in località Massiglione di Sussisa, nel comune di Sori .

L’uomo spaventato, per mettersi in salvo, si è gettato in un ripido e impervio canneto, nella fuga è caduto procurandosi una probabile frattura ad una gamba.

I Vigili del Fuoco di Rapallo lo hanno raggiunto tra la fitta vegetazione, per liberato e soccorrerlo. Dopo vari tentativi è stato liberato e sistemato su una speciale barella per poi trasportato all’ambulanza chiamata per questa brutta caduta. ABov.