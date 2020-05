Genova, sottoposti a quarantena escono di casa. Segnalazioni in procura e controlli

“A Genova abbiamo avuto segnalazioni di alcune persone sottoposte alla quarantena che escono di casa. E’ assolutamente inaccettabile e gravissimo”.

Lo ha riferito stasera il sindaco Marco Bucci.

Le segnalazioni sono già state inviate alla procura della Repubblica e saranno effettuati controlli con le Forze dell’ordine, probabilmente anche con la Polizia locale.

“Non si può accettare che per colpa di qualcuno – ha sottolineato Bucci – si rischi di cancellare tutti gli sforzi che abbiamo fatto finora per ridurre la diffusione del coronavirus e di andare avanti con le riaperture delle attività.

Chi deve fare la quarantena deve stare in casa perché crea problemi agli altri e a tutta la nostra Città perché non ci dà la possibilità di continuare il percorso positivo che stiamo facendo per uscire da questa emergenza il più in fretta possibile”.