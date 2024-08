Sono ufficiali le date del 49° Campionato Invernale del Tigullio appuntamento dal 9 novembre 2024 al 16 febbraio 2025

Sono ufficiali le date del 49° Campionato Invernale del Tigullio. Si alza il sipario in piena estate sul 49° Campionato Invernale del Tigullio.Le date sono ufficiali: appuntamento dal 9 novembre 2024 al 16 febbraio 2025, nel Golfo del Tigullio, per l’appuntamento tradizionalmente curato dal Comitato Circoli Velici Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Sestri Levante, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.

Le classi coinvolte sono ORC, IRC, monotipo e Libera. La formula prevede due manche su tre week end. Prima manche nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre, sabato 23 novembre e domenica 24 novembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024 (giornata di premiazione e incoronazione dei campioni d’autunno). Seconda manche nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio, sabato 1 e domenica 2 febbraio, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025 (giornata di premiazione e incoronazione dei campioni d’inverno).

La data di chiusura delle iscrizioni per la prima manche è sabato 2 novembre, per la seconda manche è venerdì 17 gennaio 2025. La partenza della prima prova, per le regate che si svolgeranno la domenica, potrà essere effettuata a partire dalle ore 9, per quelle del sabato dalle ore 11.

Le prime tre imbarcazioni classificate nelle tre categorie (ORC, IRC e Gran Crociera) acquisiranno il diritto a partecipare alla Coppa dei Campioni della Prima Zona.

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte a tutte le tre manche, sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.