In arrivo oltre 25 milioni per la riqualificazione dei piccoli Comuni liguri “Bando pubblico per il Piano nazionale per la riqualificazione”

In arrivo oltre 25 milioni per la riqualificazione dei piccoli Comuni liguri “Una boccata di ossigeno per i piccoli Comuni, presidi fondamentali, che rappresentano la stragrande superficie territoriale della regione, per lo più boschiva e a rischio dissesto idrogeologico – afferma il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Finalmente ora potranno mettere in atto progettualità importanti, a beneficio delle comunità locali liguri”.

Il bando finanzia interventi per la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio; la mitigazione del rischio idrogeologico; la salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici; la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; la promozione dello sviluppo economico e sociale e l’insediamento di nuove attività produttive; la ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

Destinatari del bando: i piccoli Comuni compresi nell’elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 che, singolarmente o per il tramite delle Unioni di Comuni, hanno presentato un progetto nel limite massimo finanziabile di 700 mila euro.

I Comuni liguri beneficiari risultano: