Solinas cambia idea, ok a passerella porto. Conti e Pistacchi: bravo

A seguito delle dichiarazioni del sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas sulla passerella pedonale di accesso al porto e sulla disponibilità a riparare la struttura, i consiglieri comunali Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) hanno accolto con favore il “cambiamento di idea” del primo cittadino di intervenire in via Pilade Querirolo per risistemare la struttura.

“Il sindaco Solinas – hanno spiegato oggi Conti e Pistacchi – ha imboccato una rotonda sul mare e ha deciso di tornare indietro: la passerella pedonale per il porto forse si rimetterà a posto.

Probabilmente il nostro intervento e la mozione presentata in consiglio comunale hanno fatto ragionare l’amministrazione sestrese.

Qualcuno si deve essere anche reso conto dei rischi che corrono tanto il sindaco quanto i dirigenti responsabili nel caso qualcuno si faccia male.

Oltre all’indecoroso spettacolo offerto e al disservizio per residenti e turisti.

Dire che non potevano essere sprecati soldi per un intervento inutile, come fatto inizialmente, era evidentemente un’assurdità troppo grossa che solo i ciechi sostenitori a prescindere di questa amministrazione potevano sostenere, subito cercando di criticare la nostra posizione.

Con l’obiettività che fin dall’inizio ci guida nel giudizio all’operato di questa amministrazione, approviamo l’annunciato cambio di posizione del sindaco Solinas.

Non abbiamo problemi a dirgli bravo. Speriamo che sia anche finalmente un primo passo verso il superamento di chiusure preconcette alle nostre posizioni che, anche quando critiche, puntano sempre a una migliore gestione della città di Sestri Levante.

Se il sindaco Solinas finalmente metterà da parte i consigli della componente più pauperista della sua maggioranza, ispirata alla decrescita felice, siamo certi che tutta la città ne avrà a guadagnare”.